iiyama startuje z promocjami z okazji Black Friday. Monitory taniej nawet o 200 zł

Szukacie nowego monitora do gier lub pracy biurowej? Kupując wybrane modele iiyama, możecie zaoszczędzić nawet do 200 zł. Z okazji nadchodzącego Black Friday marka przeceniła swoje gamingowe modele G-Master i biurowe ProLite. Akcja startuje 13 listopada i potrwa do 28 listopada bieżącego roku. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z promocji? Wystarczy, że w podanym okresie kupicie monitor u jednego z autoryzowanych partnerów marki iiyama.

Przecenione są zarówno budżetowe modele, jak ProLite XU2493HS-B5, który w promocji z okazji Black Friday kupić można już za 399 zł, jak również monitory skierowane do najbardziej wymagających graczy, jak G-Master GB2790QSU-B5 Gold Phoenix. Jest to idealna okazja, by zainwestować w nowy sprzęt, który wyniesie nas na wyższy poziom gamingowych zmagań!

Z promocji można skorzystać u autoryzowanych partnerów iiyama: X-kom, Komputronik, morele.net, iiyama-sklep.pl, Euro RTV AGD, Media Expert, proline.pl, Alsen, pełną listę sklepów znajdą Państwo na https://iiyama.com/pl_pl/kup-monitor/