iiyama przyspiesza monitory z serii Black Hawk. Przystępne cenowo rozwiązanie dla graczy z panelami IPS 100 Hz

iiyama zapowiada nową serię gamingowych monitorów z klanu Black Hawk, wyposażonych w 100 Hz matrycę IPS. To znaczące ulepszenie w porównaniu do dotychczasowych modeli, które oferowały 75 Hz, co oznacza wzrost wartości o jedną trzecią.