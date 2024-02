Popraw wydajność i komfort pracy z monitorami iiyama

Zmiany na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

Z dniem 17 listopada 2023 r. weszła w życie nowelizacja przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Określa ono wymagania, jakie powinno spełniać stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy, a także samo urządzenie i rozszerza opcjonalne wyposażenie dodatkowe stanowiska pracy m.in. o stacje dysków.

Jak możemy w nim przeczytać, aby uniknąć nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i wzroku, ustawienie monitora ekranowego oraz innych elementów wyposażenia nie powinno wymuszać niewygodnych ruchów głowy i szyi, a górna krawędź monitora ekranowego powinna znajdować się na wysokości oczu pracownika. Sam monitor ekranowy powinien zaś spełniać następujące wymagania:

znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne,

obraz na ekranie powinien być stabilny, bez migotania lub innych form niestabilności,

jaskrawość i kontrast znaku na ekranie powinny być łatwe do regulowania w zależności od warunków oświetlenia,

regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu.

Pracodawcy mają sześć miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów dotyczących minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w tym rozporządzeniu. Część producentów, jak iiyama, od dłuższego czasu oferuje już jednak takie rozwiązania, które idealnie wpisują się w te zalecenia i pozwalają podnieść komfort i wydajność pracowników.







Postaw na ergonomię z monitorami iiyama

Wystarczy spojrzeć na serię ProLite, w ramach której znajdziemy najwyższej jakości monitory biurowe o różnych matrycach (TN, VA, IPS), rozdzielczościach (od 1280x1024 do 3840x2160 pikseli) i przekątnych (od 17 do 34”), dzięki czemu można je dopasować do indywidualnych potrzeb i preferencji pracowników.

Wszystkie wyposażone są w regulowaną podstawę, wskazaną w nowym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, która zapewnia stabilność i pozwala na zmianę wysokości, obrót, pochył, a często również pivot, czyli możliwość pracy w trybie portretowym, niezastąpionym podczas pracy z długimi arkuszami lub tekstem. Wraz z systemem zarządzania kablami i wsparciem dla standardu VESA otrzymujemy więc kompleksowe możliwości precyzyjnego dopasowania wyświetlacza do potrzeb pracownika.

A że monitory serii ProLite wykonane są z wysokiej jakości materiałów, świetnie pasują do środowiska biurowego i nie trzeba obawiać się o trwałość konstrukcji i zastosowanych mechanizmów regulacji - nawet przy intensywnym codziennym użytkowaniu, będą spełniały swoje zadanie przez długie lata.

To jeszcze nie wszystko, bo monitory iiyama z serii ProLite zapewniają również inne rozwiązania, dzięki którym nawet wielogodzinna praca jest komfortowa. W trosce o wzrok użytkowników japoński producent wyposaża swoje monitory w matryce ograniczające odbicia światła, technologię Flicker-free, która niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming) czy funkcję redukcji niebieskiego światła, ograniczającą emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.





Stwórz wygodną i bezpieczną dla zdrowia przestrzeń biurową

A jeśli chcemy zapewnić pracownikom dodatkowe funkcje, np. wspomniane w rozporządzeniu stacje dokujące, trudno o lepszy wybór niż modele XUB wyposażone w złącze czy stacje dokujące USB-C, jak choćby ProLite XUB2792QSN-B5. To 27-calowy monitor z panelem IPS o rozdzielczości WQHD (2560 x 1440 pikseli), który zapewnia nie tylko szerokie kąty widzenia i doskonałą jakość kolorów, ale również dużą przestrzeń roboczą, która idealnie sprawdzi się podczas używania wymagających aplikacji biurowych.

Urządzenie wyposażone jest też w stację dokującą USB-C, umożliwiającą podłączenie laptopa do monitora za pomocą jednego kabla, który zapewnia jednocześnie zasilanie i dostęp do sieci przewodowej. Za pomocą wyjścia DisplayPort (MST) można podłączyć drugi monitor, aby utworzyć konfigurację złożoną z wielu monitorów, a dodatkowe porty USB pozwolą na podłączenie myszy, klawiatury czy kamery internetowej. Umożliwia to uporządkowanie przestrzeni roboczej i stworzenie wygodnej hybrydowej przestrzeni biurowej.

To tylko jeden z wielu przykładów, bo w bogatej ofercie wyświetlaczy iiyama każdy znajdzie urządzenie dopasowane do swoich potrzeb i wymagań nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.