iiyama wystartowała ze studencką promocją Back To University 2024. Rabaty na monitory do 300 zł!

Studenci właśnie wracają na uczelnie i jest do dobra okazja, by dokonać upgrade'u swojego sprzętu. W związku z tym iiyama przygotowała specjalną promocję na monitory gamingowe oraz biurowe, które idealnie sprawdzą się zarówno do nauki, jak i rozrywki.