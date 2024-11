iiyama wystartowała z promocją Black Friday. Monitory tańsze nawet o 500 zł

W promocyjnej ofercie iiyama znaleźć można zarówno modele skierowane do graczy, jak i do pracy biurowej, multimediów i codziennego użytkowania, ponieważ firma przeceniła swoje monitory G-Master i ProLite. Akcja startuje 29 listopada i potrwa do 2 grudnia bieżącego roku. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z promocji? Wystarczy, że w podanym okresie kupicie monitor u jednego z autoryzowanych partnerów marki iiyama.

Wśród przecenionych modeli nie zabrakło przystępnych cenowo monitorów, jak 24-calowy G-Master G2470HS-B1 Red Eagle z panelem Fast IPS o odświeżaniu 180 Hz, który kupić można już za 569 zł (120 zł taniej), ale i tych skierowanych do bardziej wymagających graczy, jak 45-calowy ultrapanoramiczny iiyama G-Master GCB4580DQSN-B Red Eagle wyceniony na 2699 zł (przecena o 490 zł). To idealna okazja, by zainwestować w nowy sprzęt, który wyniesie nas na wyższy poziom gamingowych zmagań!