iiyama startuje z promocjami z okazji IEM 2025. Gamingowe monitory G-Master w obniżonych cenach

Na fanów Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) czekają jednak nie tylko wielkie emocje, ale również liczne towarzyszące imprezie atrakcje przygotowane przez organizatorów i partnerów wydarzenia.

iiyama jak co roku świętuje razem z graczami i w związku z IEM 2025 przygotowała promocję na swoje gamingowe modele G-Master. Oznacza to, że gracze zainspirowani umiejętnościami profesjonalistów mogą kupić wybrane modele nawet o 200 zł taniej. Jest to idealna okazja, by zainwestować w nowy sprzęt, który wyniesie Was na wyższy poziom gamingowych zmagań!

Promocja obowiązuje od 27 stycznia do 16 lutego, ale warto się spieszyć, bo liczba modeli jest ograniczona. W promocji biorą udział autoryzowani partnerzy iiyama, a wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie wybranego sklepu.