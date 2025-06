iiyama startuje z promocją na zakończenie roku szkolnego. Niezawodne monitory w obniżonych cenach!

Czerwiec to nie tylko dzień dziecka, ale także początek lata i wakacji, co oznacza więcej czasu na rozrywkę. Jest to więc idealna okazja, by zainwestować w nowy sprzęt komputerowy. W związku z tym iiyama przygotowała promocję na swoje monitory, w ramach której można kupić taniej wybrane modele dla graczy i biurowe.