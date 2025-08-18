iiyama startuje z promocją na powrót do szkoły. Monitory nawet 300 zł taniej
Powoli zbliżamy się do końca wakacji, a to oznacza, że już niedługo uczniowie zaczną przygotowania do nowego roku szkolnego. Warto więc pomyśleć nie tylko o podręcznikach i zeszytach, ale też o sprzęcie, który przyda się zarówno do nauki, jak i do jesiennej fali premier w świecie gier. Z pomocą przychodzi iiyama, która właśnie wystartowała z nową promocją – wybrane monitory można teraz kupić nawet do 300 zł taniej.
2025-08-18, 11:37

iiyama, jeden z najpopularniejszych producentów monitorów dla graczy na świecie, który słynie z wysokiej jakości swoich produktów, przygotowała specjalną akcję promocyjną Back to school. Potrwa ona od 15 sierpnia do 15 września, aby z niej skorzystać, wystarczy w podanym okresie kupić monitor objęty promocją u jednego z autoryzowanych partnerów marki iiyama.

 

Wybrane przecenione modele dla graczy:

 iiyama G-Master GB2795HSU-B1 Gold Phoenix

 G-Master GB2795HSU-B1 Gold Phoenix to monitor skierowany do wymagających graczy i fanów e-sportowych zmagań, którzy muszą wykazać się jak najszybszym czasem reakcji. Monitor został wyposażony w 27-calową matrycę VA o rozdzielczości Full HD (1920 × 1080 pikseli) i częstotliwości odświeżania aż 280 Hz, zapewniającą graczom niesamowicie płynny i klarowny obraz nawet w najbardziej dynamicznych starciach. 

  • Cena promocyjna: 899 zł
  • Cena standardowa: 699 zł
  • Upust: 200 zł

 iiyama G-Master GCB3280QSU-B2 Red Eagle Curved

 G-Master GCB3280QSU-B2 Red Eagle to monitor z zakrzywionym panelem VA 1500R o rozdzielczości QHD (2560×1440 pikseli), który charakteryzuje się częstotliwością odświeżania 180 Hz i czasem reakcji wynoszącym 0,2 ms (MPRT). Z tym uniwersalnym modelem nic nie umknie Twojej uwadze!

 Cena promocyjna: 1099 zł

  • Cena standardowa: 1399 zł
  • Upust: 300 zł

 iiyama G2470HSU-B6 Red Eagle Curved

 Zdobądź przewagę nad konkurencją i uwolnij swój potencjał dzięki 24-calowemu G2470HSU z czasem reakcji 0,2 ms i częstotliwością odświeżania 180 Hz. Ten monitor doskonale sprawdzi się w e-sportowych strzelankach, gdzie liczy się przede wszystkim szybkość, a mniejszy ekran pozwala objąć wzrokiem cały kadr.  

  • Cena promocyjna: 499 zł
  • Cena standardowa: 599 zł
  • Upust: 100 zł

 

Wybrane przecenione modele biurowe:

 iiyama ProLite XB3288UHSU-B5

 ProLite XB3288UHSU to 32-calowy monitor w rozdzielczości 4K, który może wyświetlać 4 razy więcej informacji niż ekran Full HD. Sprawdzi się w przypadku szerokiego zakresu zastosowań wymagających ponadprzeciętnego obszaru widzenia, jak przygotowywanie materiałów do druku, rysowanie CAD/CAM, wirtualizacja danych czy projektowanie graficzne i stron internetowych. 

  • Cena promocyjna: 1289 zł
  • Cena standardowa: 1589 zł
  • Upust: 300 zł

 iiyama ProLite XCB3497WQSNP-B1

 Ten 34-calowy zakrzywiony monitor UWQHD ze stacją dokującą USB-C, LAN, przełącznikiem KVM i podstawą o regulowanej wysokości 150 mm gwarantuje doskonałą jakość obrazu oraz komfortowe i realistyczne wrażenia wizualne. Przełącznik KVM umożliwia podłączenie wielu komputerów, które można obsługiwać za pomocą jednego zestawu peryferiów, a złącze dokujące USB-C pozwala uprościć i uporządkować miejsce pracy, ponieważ za pomocą jednego kabla można zarówno przesyłać sygnał z notebooka do monitora, jak i go ładować. 

  • Cena promocyjna: 1459 zł
  • Cena standardowa: 1599 zł
  • Upust: 140 zł

 W promocyjnej ofercie iiyama znajduje się zdecydowanie więcej produktów, które przypaść Wam do gustu i trafić w Wasze potrzeby - pełna lista przecenionych modeli w tabeli poniżej. Jest to więc idealna okazja, by wzbogacić swoje stanowisko pracy i nauki lub domowe centrum rozrywki o nowy monitor w jeszcze atrakcyjniejszej cenie. 

KONTAKT / AUTOR
Piotr Kała
Właściciel
Get IT Done Agency
+48 501 088 209
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
iiyama
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.