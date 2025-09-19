Monitory iiyama napędzają Strefę Gracza World of Warships w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
Gamingowe monitory iiyama G2770QSU-B6 oraz profesjonalne wyświetlacze LH5564UHS-B1AG zapewniają najwyższą jakość obrazu w unikalnej przestrzeni gamingowej
2025-09-19, 13:39

Firma iiyama została kluczowym partnerem technologicznym przy tworzeniu strefy gamingowej World of Warships w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Dziś (19 września 2025) odbywa się uroczyste otwarcie tej wyjątkowej przestrzeni, wyposażonej w najnowocześniejsze monitory gamingowe iiyama G2770QSU-B6 oraz profesjonalny wyświetlacz digital signage iiyama LH5564UHS-B1AG.

 Technologia iiyama w służbie historii i rozrywki

 Strefa Gracza, zlokalizowana jest w specjalnie przystosowanym kontenerze morskim stylizowanym na centrum dowodzenia okrętu i została wyposażona w monitory iiyama, które gwarantują: 

  • Wysoką jakość obrazu - kluczową dla najlepszych doświadczeń w World of Warships i innych grach;
  • Ergonomię i komfort podczas wielogodzinnego użytkowania przez odwiedzających muzeum;
  • Niezawodność i trwałość niezbędną w przestrzeni publicznej odwiedzanej przez tysiące gości rocznie

  

Model G2770QSU-B6 na stanowiskach gamingowych zapewnia graczom precyzyjne odwzorowanie detali podczas morskich bitew, a duży ekran LH5564UHS-B1AG pełni rolę centrum informacyjnego, wyświetlając materiały edukacyjne i promocyjne związane z 10-leciem gry.

 Strefa Gracza pozostanie dostępna dla zwiedzających przez minimum dwa lata, oferując:

 Możliwość zagrania w World of Warships na profesjonalnym sprzęcie;

  • Edukację historyczną w nowoczesnej formie;
  • Interaktywne doświadczenie łączące przeszłość z teraźniejszością

 Inauguracja z rozmachem

 Otwarcie Strefy Gracza to wydarzenie pod patronatem Prezydent Miasta Gdyni, Aleksandry Kosiorek, obejmujące: konferencję prasową z udziałem partnerów projektu, pokazy filmów o procesie tworzenia strefy, występy Michała Milowicza i Tomasza Jachimka, oraz pokaz laserowy na fasadzie muzeum.

 Informacje praktyczne

 Strefa Gracza World of Warships Dostępna codziennie w godzinach otwarcia muzeum. Wstęp w cenie biletu do muzeum.

KONTAKT / AUTOR
Piotr Kała
Właściciel
Get IT Done Agency
+48 501 088 209
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
iiyama
