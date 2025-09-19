Monitory iiyama napędzają Strefę Gracza World of Warships w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Firma iiyama została kluczowym partnerem technologicznym przy tworzeniu strefy gamingowej World of Warships w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Dziś (19 września 2025) odbywa się uroczyste otwarcie tej wyjątkowej przestrzeni, wyposażonej w najnowocześniejsze monitory gamingowe iiyama G2770QSU-B6 oraz profesjonalny wyświetlacz digital signage iiyama LH5564UHS-B1AG.

Technologia iiyama w służbie historii i rozrywki

Strefa Gracza, zlokalizowana jest w specjalnie przystosowanym kontenerze morskim stylizowanym na centrum dowodzenia okrętu i została wyposażona w monitory iiyama, które gwarantują:

Wysoką jakość obrazu - kluczową dla najlepszych doświadczeń w World of Warships i innych grach;

- kluczową dla najlepszych doświadczeń w World of Warships i innych grach; Ergonomię i komfort podczas wielogodzinnego użytkowania przez odwiedzających muzeum;

podczas wielogodzinnego użytkowania przez odwiedzających muzeum; Niezawodność i trwałość niezbędną w przestrzeni publicznej odwiedzanej przez tysiące gości rocznie

Model G2770QSU-B6 na stanowiskach gamingowych zapewnia graczom precyzyjne odwzorowanie detali podczas morskich bitew, a duży ekran LH5564UHS-B1AG pełni rolę centrum informacyjnego, wyświetlając materiały edukacyjne i promocyjne związane z 10-leciem gry.

Strefa Gracza pozostanie dostępna dla zwiedzających przez minimum dwa lata, oferując:

Możliwość zagrania w World of Warships na profesjonalnym sprzęcie;

Edukację historyczną w nowoczesnej formie;

Interaktywne doświadczenie łączące przeszłość z teraźniejszością

Inauguracja z rozmachem

Otwarcie Strefy Gracza to wydarzenie pod patronatem Prezydent Miasta Gdyni, Aleksandry Kosiorek, obejmujące: konferencję prasową z udziałem partnerów projektu, pokazy filmów o procesie tworzenia strefy, występy Michała Milowicza i Tomasza Jachimka, oraz pokaz laserowy na fasadzie muzeum.

Informacje praktyczne

Strefa Gracza World of Warships Dostępna codziennie w godzinach otwarcia muzeum. Wstęp w cenie biletu do muzeum.