iiyama zmienia zasady gry, teraz każdy gracz zaczyna od 144 Hz! Nowe monitory G-Master od 429 zł

To znaczący krok naprzód, bo dotychczasowe monitory z serii Black Hawk oferowały odświeżanie na poziomie 100 Hz. Teraz każdy gracz, który postawi na nowe modele iiyama, będzie mógł się cieszyć częstotliwością odświeżania na poziomie minimum 144 Hz, co znacząco poprawia doznania z gry, zapewniając jeszcze płynniejszy obraz. Ceny nowych modeli zaczynają się od jedynie 429 zł, a wersje 27” QHD dostępne będą już od 699 zł.

Wyższy poziom jakości dla każdego!

Nowa generacja monitorów G-Master Black Hawk™ to więcej niż kosmetyczna aktualizacja. iiyama wprowadza technologie znane z wyższych serii do modeli, które dostępne są dla szerszego grona odbiorców. Oznacza to, że każdy nowy model oferuje: