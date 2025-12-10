iiyama rusza z promocją świąteczną 2025 - monitory do 200 zł taniej
Marka iiyama przygotowała atrakcyjną ofertę z okazji świąt. W ofercie znalazło się pięć modeli monitorów w cenach promocyjnych, obniżonych nawet o 200 złotych.
2025-12-10, 13:15

Marka iiyama, czołowy producent monitorów profesjonalnych i gamingowych, zaczyna promocję świąteczną. W dniach 5 grudnia 2025 - 7 stycznia 2026 klienci mogą skorzystać z wyjątkowych rabatów na wybrane modele monitorów: od rozwiązań biurowych po zaawansowane wyświetlacze dla graczy i profesjonalistów. 

To doskonała okazja, by wzbogacić swoje stanowisko pracy lub znaleźć idealny prezent dla bliskich pod choinkę.

Pełna lista promocyjnych modeli:

  • GB2471HS-B1 – 459 zł (cena sugerowana: 519 zł, rabat: 60 zł)
  • G2771HS-B1 – 499 zł (cena sugerowana: 559 zł, rabat: 60 zł)
  • G2771QS-B1 – 599 zł (cena sugerowana: 699 zł, rabat: 100 zł)
  • GB3290QSU-B1 – 1199 zł (cena sugerowana: 1399 zł, rabat: 200 zł)
  • GCB3482WQSU-B1 – 999 zł (cena sugerowana: 1199 zł, rabat: 200 zł)

Monitory iiyama od lat cieszą się uznaniem dzięki niezawodności potwierdzonej wieloletnią gwarancją i solidną konstrukcją. Prezentowane monitory wyposażone są także w technologie ochrony wzroku Blue Light Reducer i Flicker Free, dbające o zdrowie użytkowników. 

Obecna promocja pozwala sięgnąć po nowy sprzęt i przy okazji zaoszczędzić.

KONTAKT / AUTOR
Piotr Kała
Właściciel
Get IT Done Agency
+48 501 088 209
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
iiyama
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.