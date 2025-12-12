iiyama wprowadza G-Master Red Eagle GB3261UHSCP-B1 - gamingowy monitor 4K 144 Hz
iiyama rozszerza gamingową ofertę G-Master o nowy model GB3261UHSCP-B1 Red Eagle. Ten 32-calowy monitor łączy topową wydajność w grach z funkcjonalnością oczekiwaną w codziennej pracy. To propozycja dla użytkowników szukających wszechstronnego ekranu do rozrywki i produktywności.
2025-12-12, 11:33

4K, kontrast i realizm obrazu

 G-Master GB3261UHSCP-B1 Red Eagle został wyposażony w 32-calową matrycę VA o rozdzielczości 4K (3840 × 2160 pikseli), zapewniającą niezwykłą ostrość obrazu, ale też dużą powierzchnię roboczą. Wysoki kontrast statyczny 3000:1 pozwala uzyskać głębokie czernie, co przekłada się na wyraźnie lepsze wrażenia wizualne podczas grania, oglądania filmów czy pracy z multimediami. Tym samym obraz GB3261UHSCP-B1 cechuje się wyjątkową szczegółowością, idealną zarówno do dynamicznych gier, jak i precyzyjnych zadań biurowych.

  

144 Hz i 0,6 ms MPRT – szybkość bez kompromisów

 Z myślą o wymagających graczach, nowy monitor oferuje odświeżanie 144 Hz oraz bardzo krótki czas reakcji 0,6 ms MPRT. Taka specyfikacja zapewnia wyjątkowo płynny ruch, redukcję smużenia i natychmiastową reakcję na wykorzystanie klawiatury czy myszy. To idealne rozwiązanie do gier sieciowych, strzelanek i dynamicznych produkcji e-sportowych.

  

Płynna rozgrywka z AMD FreeSync™ Premium

 Obecna tu technologia AMD FreeSync™ Premium eliminuje efekt rozrywania obrazu oraz przycięcia animacji, synchronizując odświeżanie monitora z kartą graficzną. Dzięki temu każda scena pozostaje płynna i stabilna, a rozgrywka wolna od zakłócających artefaktów.

 Jedno centrum sterowania – KVM i USB-C

 GB3261UHSCP-B1 sprawdzi się także jako element nowoczesnego stanowiska pracy. Wbudowany przełącznik KVM umożliwia sterowanie kilkoma komputerami przy użyciu jednej klawiatury i myszy, pozwalając błyskawicznie przełączać się między urządzeniami.

 Port USB-C pozwala podłączyć laptop lub inne źródło jednym kablem, przesyłać obraz, dźwięk oraz dane, a dodatkowo oferuje ładowanie o mocy do 95 W. To doskonałe rozwiązanie dla użytkowników pracujących hybrydowo i ceniących porządek na biurku.

 Jeden monitor do pracy i rozrywki

 G-Master GB3261UHSCP-B1 Red Eagle to połączenie wysokiej jakości obrazu 4K, szybkości klasy gamingowej i praktycznych funkcji biurowych. Sprawdzi się zarówno podczas intensywnych sesji gamingowych, jak i w codziennych zadaniach zawodowych, oferując uniwersalność bez kompromisów.

 Monitor jest już dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie 1399 zł. 

KONTAKT / AUTOR
Piotr Kała
Właściciel
Get IT Done Agency
+48 501 088 209
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
iiyama
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.