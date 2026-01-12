32 cale, 180 Hz i 0,5 ms. Nowy wymiar gamingu z iiyama G-Master GB3272QSU-B1 Red Eagle
iiyama przedstawia monitor G-Master GB3272QSU-B1 Red Eagle, czyli 32-calowe centrum dowodzenia dla każdego gracza, które łączy niezwykłą płynność, precyzję i komfort użytkowania. Dzięki wysokiej rozdzielczości Quad HD i matrycy IPS monitor gwarantuje wyraźny szczegółowy obraz, zachowując pełną ostrość nawet podczas najbardziej dynamicznych scen.
2026-01-12, 10:25

Zyskaj przewagę na polu bitwy

 G-Master GB3272QSU-B1 Red Eagle oferuje odświeżanie na poziomie 180 Hz oraz czas reakcji 0,5 ms (MPRT). To sprawia, że każda akcja w grze jest niezwykle responsywna i pozbawiona efektu smużenia. Takie parametry idealnie sprawdzają się w szybkich grach FPS, RTS czy wyścigach, pozwalając utrzymać pełną kontrolę i uzyskać przewagę w kompetytywnych rozgrywkach.

  

Monitor wspiera technologię adaptacyjnej synchronizacji G-SYNC Compatible, eliminując efekt rozrywania obrazu i przycięcia, dzięki czemu zapewnia płynność nawet w najbardziej wymagających tytułach. Dodatkowo funkcje Picture-in-Picture (PiP) i Picture-by-Picture (PbP) umożliwiają efektywny multitasking, a ergonomiczna podstawa z regulacją wysokości w zakresie 150 mm pozwala na idealne dopasowanie stanowiska do indywidualnych potrzeb.

  

Dzięki dużemu ekranowi o rozdzielczości Quad HD gracz zyskuje większe pole widzenia i wyjątkową szczegółowość obrazu, co ułatwia szybsze wykrywanie przeciwników w dynamicznych grach oraz usprawnia pracę wielozadaniową. Dzięki HDR10 G-Master GB3272QSU-B1 Red Eagle obsługi zaś szeroki zakres tonalny, co oznacza jaśniejsze światła i głębsze, bardziej szczegółowe cienie, bez utraty detali.

 Monitor został również wyposażony w funkcję Black Tuner, umożliwiającą regulację poziomu czerni i jasności w zależności od preferencji użytkownika, dzięki czemu nawet w ciemnych scenach można dostrzec najdrobniejsze szczegóły.

 Cena i dostępność

 iiyama G-Master GB3272QSU-B1 Red Eagle to idealny wybór dla wymagających graczy, którzy oczekują zarówno wysokiej jakości obrazu w grach AAA i e-sportowych tytułach, jak i ergonomii podczas wielogodzinnych sesji gamingowych. Model ten trafi do sprzedaży w styczniu, a jego sugerowana cena producenta wynosi tylko 999 zł. 

KONTAKT / AUTOR
Piotr Kała
Właściciel
Get IT Done Agency
+48 501 088 209
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
iiyama
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.