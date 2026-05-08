Monitory iiyama nawet 500 zł taniej - czas na majowe zakupy
Maj to dobry moment na wymianę monitora. iiyama objęła promocją dziewięć popularnych modeli - od kompaktowych 24-calowych ekranów po duży monitor 4K 43".
2026-05-08, 10:33

Obniżki sięgają nawet 500 zł względem regularnej ceny sugerowanej, a akcja potrwa do 24 maja 2026 roku.

 

Modele w promocji

 Monitory 24" Full HD. Kompaktowe, wszechstronne:

  • GB2471HS-B1 - cena promocyjna 469 zł (regularnie 519 zł)
  • GB2471HSU-W1 - cena promocyjna 499 zł (regularnie 549 zł)

 Monitory 27" Full HD. Rozmiar do pracy i rozrywki:

  • G2771HSU-B1 - cena promocyjna 499 zł (regularnie 599 zł)
  • GB2771HSU-W1 - cena promocyjna 569 zł (regularnie 649 zł)

 Monitory 27" QHD. Wyższa rozdzielczość, ostrzejszy obraz:

  • GB2771QSU-W1 - cena promocyjna 699 zł (regularnie 799 zł)
  • GB2791QSU-B1 - cena promocyjna 969 zł (regularnie 1169 zł)

 Monitory 32" QHD. Duży ekran do pracy twórczej i multitaskingu:

  • GB3295QSU-B1 - cena promocyjna 1029 zł (regularnie 1179 zł)
  • GB3290QSU-B1 - cena promocyjna 1299 zł (regularnie 1439 zł)

 Monitor 43" 4K UHD.  Flagowy model do profesjonalnej pracy i domowego kina:

  • G4380UHSU-B2 - cena promocyjna 2099 zł (regularnie 2599 zł)

 iiyama to japoński producent z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, znany z solidnych monitorów w bardzo dobrej relacji jakości do ceny. Modele objęte promocją to sprawdzone konstrukcje z panelami IPS i Fast IPS, ergonomiczną podstawą i jakością, która zadowala od chwili wyjęcia z pudełka. 

 Promocja obowiązuje od 1 do 24 maja 2026 roku u autoryzowanych sprzedawców iiyama w Polsce. Sprawdź dostępność modeli w swoim sklepie lub skorzystaj z oferty online.

