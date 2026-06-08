iiyama G-Master i THQ Nordic łączą siły przy polskiej premierze Gothic Remake
Marka iiyama G-Master nawiązała współpracę z THQ Nordic, co będzie widoczne podczas polskiej premiery Gothic Remake - jednej z najbardziej wyczekiwanych gier RPG ostatnich lat.
2026-06-08, 10:32

Marka iiyama G-Master nawiązała współpracę z THQ Nordic, co będzie widoczne podczas polskiej premiery Gothic Remake - jednej z najbardziej wyczekiwanych gier RPG ostatnich lat. 

  

Od 8 czerwca, równolegle z datą premiery tytułu, u siedmiu wybranych partnerów handlowych rusza specjalna promocja dla graczy: do wybranych monitorów iiyama G-Master dołączony zostaje klucz do gry Gothic Remake w prezencie.

 Kup monitor, odbierz grę

 Promocja skierowana jest do graczy szukających sprzętu, który sprosta wymaganiom współczesnych produkcji RPG. Monitory z linii iiyama G-Master oferują wysoką częstotliwość odświeżania, niskie czasy reakcji i rozdzielczość QHD lub 4K - dokładnie to, czego wymaga Gothic Remake, by pokazać swój pełny potencjał wizualny.

 Modele objęte promocją 

  • GB2771UHSU-B1
  • GB3261UHSCP-B1
  • G4380UHSU-B2
  • GB3295QSU-B1
  • GCB3486WQSCP-B1
  • GB3272QSU-B1
  • GCB3280QSU-B2

 Gdzie kupisz monitor z grą w prezencie? 

  • Media Expert
  • Morele
  • x-kom
  • iiyama-sklep.pl
  • Euro RTV AGD
  • MediaMarkt
  • Komputronik 

Konkurs na Facebooku i Instagramie iiyama Polska 

Równolegle z promocją sprzedażową, na oficjalnych profilach iiyama Polska w mediach społecznościowych startuje konkurs, w którym można wygrać:

  • Monitor iiyama GB2791QSU - 27-calowy panel Fast IPS, rozdzielczość QHD i imponujące odświeżanie 320 Hz zadowoli zarówno graczy, jak i osoby potrzebujące wydajnego stanowiska pracy. Zwycięzca otrzyma kompletny sprzęt z funkcją pivot, wbudowanymi głośnikami i złączami USB-C.
  • Kody do gry Gothic Remake 

Zapraszamy do udziału w zabawie w klimacie Górniczej Doliny. Szczegóły konkursu oraz regulamin dostępne na profilach marki: 

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 Gothic Remake - powrót legendy 

Gothic Remake to nowoczesne odtworzenie kultowej gry RPG z 2001 roku, szczególnie bliskiej polskim graczom. Tytuł oferuje zaktualizowaną grafikę, przeprojektowane mechaniki i pełny dubbing w języku polskim, zachowując jednocześnie ducha oryginału: otwarty świat, wymagającą rozgrywkę i niezapomnianą atmosferę Kolonii Karnej. 

Promocja trwa do wyczerpania zapasów.

KONTAKT / AUTOR
Piotr Kała
Właściciel
Get IT Done Agency
+48 501 088 209
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