Lipcowa promocja na monitory iiyama - tygodnie niższych cen
iiyama, czołowy producentów monitorów i wyświetlaczy profesjonalnych na rynku europejskim, znany z m.in. serii ProLite obecnej w domach i biurach na całym świecie, rusza z letnią promocją cenową obejmującą sześć popularnych modeli z tej linii.
2026-07-13, 09:13

iiyama, czołowy producentów monitorów i wyświetlaczy profesjonalnych na rynku europejskim, znany z m.in. serii ProLite obecnej w domach i biurach na całym świecie, rusza z letnią promocją cenową obejmującą sześć popularnych modeli z tej linii. 

  

Marka od lat stawia na połączenie solidnej jakości obrazu, ergonomii i rozsądnych cen. Najnowsza akcja to okazja, by przekonać się o tym na własne oczy. 

Obniżki obowiązują od 3 lipca do 26 lipca 2026 roku i dotyczą zarówno modeli biurowych, jak i modeli z wyższym odświeżaniem oraz rozdzielczością QHD, przeznaczonych do bardziej wymagających zastosowań.

 Modele objęte promocją i nowe ceny

  • iiyama X2491HS-B1: 24-calowy monitor z matrycą IPS i odświeżaniem 120 Hz, zaprojektowany z myślą o wielomonitorowych stanowiskach pracy. Cena regularna 429 zł, cena promocyjna 389 zł (oszczędność 40 zł).
  • iiyama XB2496HSC-B1: 24-calowy monitor Full HD z matrycą IPS, odświeżaniem 144 Hz oraz złączem USB-C z ładowaniem do 65 W, idealny do pracy hybrydowej. Cena regularna 649 zł, cena promocyjna 499 zł (oszczędność 150 zł).
  • iiyama XB2796HSC-B1: większy, 27-calowy odpowiednik powyższego modelu, również z matrycą IPS, 144 Hz i USB-C 65 W. Cena regularna 689 zł, cena promocyjna 539 zł (oszczędność 150 zł).
  • iiyama X2791QS-B1: 27-calowy monitor z matrycą IPS i rozdzielczością QHD, dający o 77% więcej przestrzeni roboczej niż Full HD, z wbudowanymi głośnikami i funkcjami redukującymi zmęczenie oczu. Cena regularna 599 zł, cena promocyjna 499 zł (oszczędność 100 zł).
  • iiyama XB2791QS-B1: wariant powyższego modelu z ergonomiczną, regulowaną podstawą, ułatwiającą dopasowanie ustawienia ekranu do własnej postawy. Cena regularna 689 zł, cena promocyjna 539 zł (oszczędność 150 zł).
  • iiyama XB2796QSC-B1: 27-calowy monitor QHD z matrycą IPS oraz złączem USB-C z ładowaniem do 65 W, pozwalającym podłączyć laptopa jednym kablem i jednocześnie zasilać go podczas pracy. Cena regularna 779 zł, cena promocyjna 589 zł (oszczędność 190 zł). 

Idealny czas na zmianę 

Lipcowa promocja iiyama to jedna z ciekawszych akcji cenowych tego sezonu na polskim rynku monitorów. Obejmuje sześć modeli z cenionej serii ProLite, dobranych tak, by odpowiadały na różne potrzeby: od prostych, wielomonitorowych stanowisk biurowych, przez konfiguracje z USB-C ułatwiające pracę hybrydową, po ekrany QHD dające zauważalnie więcej przestrzeni roboczej i lepszy komfort pracy przez wiele godzin.  

Obniżki sięgają nawet 190 zł sprawiając, że oferta może zainteresować zarówno klientów szukających pierwszego dobrego monitora do domu, jak i firmy planujące odświeżenie sprzętu w większej skali.

KONTAKT / AUTOR
Piotr Kała
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Get IT Done Agency
+48 501 088 209
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